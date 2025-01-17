Иноагент Андрей Макаревич* лишился «Смака»

Музыкант Андрей Макаревич* (признан в РФ иноагентом) лишился «Смака». Суд досрочно прекратил правовую охрану его товарного знака.

Напомним, что шеф-повар из Москвы Андрей Шмаков вместе с компанией «Шмак» подали в суд на «Смак» из-за товарного знака. Ресторатор хотел зарегистрировать свой бренд «Шмак», но не мог это сделать из-за созвучного названия. Тогда мужчина решил обратиться с иском в суд.

Как сообщает «РБК Вино», столичный суд по интеллектуальным правам удовлетворил иск компании «Шмак» о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «Смак».

Отмечается, что Андрей Макаревич* является бенефициаром продюсерской компании «Самый смак» в базе СПАРК. Шмаков же заявил, что не планировал использовать слово «Смак» в своей деятельности. В суд он обратился только из-за того, что ему не давали зарегистрировать торговую марку «Шмак».

Шеф-повар признался, что с удовольствием смотрел шоу на телевидении с музыкантом в роли ведущего, а после с Иваном Ургантом.

Пресс-секретарь артиста Антон Чернин в беседе с журналистами заявил, что Макаревич* больше не имеет отношения к компании «Смак», ею занимаются совсем другие люди.

Ранее мы писали о том, что иноагент Андрей Макаревич* решил не оспаривать закрытие его фирмы в России.

*признан в РФ иноагентом