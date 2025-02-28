Представитель Макаревича* внес ясность в новости о возвращении «Смака»

Представитель Макаревича* (признан иноагентом на территории РФ) заявил, что артист не планирует возобновлять «Смак». Об этом сообщает aif.ru.

Сегодня в СМИ появились новости о том, что Андрей Макаревич* планирует возобновить съемки программы «Смак». Якобы, певец для этого связался с продюсером Павлом Судаковым, который стоял у истоков программы.

Однако представитель Макаревича* заявил, что подобных планов у музыканта нет.

«Нет, это неверно. Другое дело, что в архивах программы остались несколько снятых в феврале 2022 года, но не смонтированных выпусков. Их предполагалось показать зимой и весной, пока Андрей Вадимович* должен был помогать жене при родах в Израиле», — рассказал Антон Чернин.

При этом пресс-секретарь артиста добавил, что позже музыкант отказался от идеи выпускать отснятые выпуски.

Ранее мы писали о том, что уехавший из России Андрей Макаревич* пожаловался на жизнь в Израиле.

*Признан иноагентом на территории РФ.