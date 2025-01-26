«Экономически здесь не лучше»: Андрей Макаревич* пожаловался на жизнь в Израиле

Уехавший из России лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич* (признан иноагентом на территории РФ) пожаловался на непростую жизнь в Израиле. По его словам, многие эмигранты рассчитывали на красивую и легкую жизнь, однако в реальности все оказалось совсем не так.

Музыкант также раскритиковал релокантов, которые продолжают смотреть российское телевидение, пьют водку и тоскуют по Родине.

«Экономически здесь не лучше. Здесь значительно дороже, чем в России. Здесь непростая жизнь. Если им рассказали про красивую легкую жизнь в Израиле – их обманули. Если в них говорила их еврейская кровь, тогда, черт возьми, сделай хоть что-нибудь, чтобы действительно стать гражданином. А не просто иметь синий паспорт в кармане», — приводит The Voice слова Макаревича*.

Музыкант признался, что пытался начать учить иврит, еще когда жил в Москве, однако так и не смог его освоить. При этом, по словам Макаревича*, продавцы в Тель-Авиве мешают ему учить язык.

«Я готовлю фразу на иврите, иду в магазин. А мне говорят на чистом русском: "Здравствуйте, Андрей Вадимович*". И все разбилось», — пожаловался артист.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин считает, что беглого музыканта нужно лишить званий и доплат к пенсии. По его словам, Макаревич* дискредитирует Россию своим поведением.

*Признан иностранным агентом на территории России