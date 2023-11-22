Представитель Киркорова объяснила его негативный пост о SHAMAN невнимательностью

Певец Филипп Киркоров попал в скандальную ситуацию из-за появившегося в его Telegram-канале оскорбительного сообщения о Ярославе Дронове, известном под псевдонимом SHAMAN.

Как пояснила Абзацу пресс-секретарь поп-короля Екатерина Успенская, Киркоров самостоятельно ведет Telegram-канал «Примадонн». Чаще всего он просто делает репосты других авторов.

Накануне он неосмотрительно продублировал публикацию, в которой Дронова обвинили в национализме и высмеяли его гражданскую позицию.

«Может, немножко невнимательно сделал репост», – пояснила Успенская.

В настоящее время публикации, о которой идет речь, нет в Telegram-канале «Примадонн».

Ранее мы писали, что блогер Эдуард Шарлот, который ранее уехал из России и на камеру сжег свой паспорт, внезапно обратился к певцу Ярославу Дронову с предложением провести музыкальную дуэль. Он заявил, что не признает в SHAMANе музыканта и автора песен и подчеркнул, что если тот откажется от состязания, то автоматически проиграет.