Представитель Киркорова назвала клеветой данные о блокировке его счетов за долги

Пресс-секретарь Екатерина Успенская, представляющая интересы певца Филиппа Киркорова, прокомментировала появившуюся в СМИ информацию о блокировке банковских счетов артиста за долги. Она назвала подобные сообщения клеветой.

«Счета не заблокированы. Это клевета. Все в порядке. Спасибо», — коротко ответила Успенская на вопрос NEWS.ru.

В свою очередь адвокат исполнителя хита «Цвет настроения синий» Александр Добровинский признался изданию, что узнал о найденной у Киркорова задолженности в 47 тысяч рублей из прессы.

Как пояснил юрист Илья Русяев, банковские счета разблокируют, как только артист расплатится по долгам. Он подтвердил, что налоговые органы действительно имеют право приостанавливать операции в банках.

Ранее сообщалось, что счета Филиппа Киркорова в трех банках заблокировали по требованию Федеральной налоговой службы (ФНС). Согласно базе данных ведомства, у артиста образовалась задолженность по страховым взносам на сумму 47 тысяч рублей.