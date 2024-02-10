passion.ru
Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 10 февраля 2024, 13:26
1 мин.

Представитель Киркорова назвала клеветой данные о блокировке его счетов за долги

Представитель Киркорова назвала клеветой данные о блокировке его счетов за долги

© Starface.ru

Пресс-секретарь Екатерина Успенская, представляющая интересы певца Филиппа Киркорова, прокомментировала появившуюся в СМИ информацию о блокировке банковских счетов артиста за долги. Она назвала подобные сообщения клеветой.

«Счета не заблокированы. Это клевета. Все в порядке. Спасибо», — коротко ответила Успенская на вопрос NEWS.ru.

В свою очередь адвокат исполнителя хита «Цвет настроения синий» Александр Добровинский признался изданию, что узнал о найденной у Киркорова задолженности в 47 тысяч рублей из прессы.

Как пояснил юрист Илья Русяев, банковские счета разблокируют, как только артист расплатится по долгам. Он подтвердил, что налоговые органы действительно имеют право приостанавливать операции в банках.

Ранее сообщалось, что счета Филиппа Киркорова в трех банках заблокировали по требованию Федеральной налоговой службы (ФНС). Согласно базе данных ведомства, у артиста образовалась задолженность по страховым взносам на сумму 47 тысяч рублей.

Источник фото:Starface.ru
Источник:NEWS.ru
Автор:Анна Воробьева
Теги:
Филипп Киркоров
долги
налоги