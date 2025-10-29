Представитель Газманова прокомментировала новость о проблемах со здоровьем певца

Представитель Олега Газманова прокомментировала появившуюся в СМИ информацию о проблемах со здоровьем певца. Ольга в разговоре с изданием «Москва 24» назвала данную новость «дикостью».

29 октября Telegram-канал Mash сообщил, что певцу из-за болей в пояснице и ноге диагностировали коксартроз – заболевание, связанное с разрушением хрящевой ткани тазобедренного сустава. Согласно публикации, медики якобы запретили артисту делать сальто, шпагат и интенсивно тренироваться.

Официальный представитель музыканта Ольга ответила на слухи.

«Господи! Дикость, дикость. Я вам все откомментировала», – заявила она.

Напомним, что ранее СМИ писали об ухудшении состояния другого артиста – Льва Лещенко. Сообщалось, что он якобы отказался от больших концертов из-за трудностей со спиной и одышки. Однако сам Лещенко эти данные опроверг, подчеркнув, что чувствует себя хорошо и продолжает активную творческую деятельность.