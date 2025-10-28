«Под фонограмму никогда не пою»: Лев Лещенко вышел на связь после новостей об ухудшении здоровья

Певец Лев Лещенко вышел на связь после новостей об ухудшении состояния здоровья и заявил, что эта информация не соответствует действительности. Он подчеркнул, что никогда не использует фонограмму на своих выступлениях. Об этом сообщает «Абзац».

Telegram-канал Mash написал 28 октября, что Лев Лещенко сократил количество концертов из-за больной спины. Отмечалось, что артист теперь исполняет песни под фонограмму и максимум 40 минут. Более того, источник рассказывал, что из-за проблем со здоровьем певец вынужден проводить мероприятие, сидя на стуле.

В беседе с журналистами Лев Лещенко опроверг эти новости. Он признался, что чувствует себя нормально.

«У меня все нормально. Я под фонограмму никогда не пою. Только в телевизионных концертах», - рассказал Лещенко.

Отметим, что сольные выступления певец действительно уже не проводит. Он делился, что не планирует возвращаться к большим концертам.

