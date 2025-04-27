Раскрыто состояние Филиппа Киркорова, получившего ожог на концерте в Санкт-Петербурге

Певец Филипп Киркоров едва не пострадал на одном из своих недавних концертов в Санкт-Петербурге, когда обжегся из-за пиротехники. В беседе с aif.ru представитель артиста Екатерина Успенская рассказала о его состоянии после случившегося.

По словам собеседницы издания, Филипп Киркоров чувствует себя «отлично», а накануне он дал концерт в Кремлевском дворце в Москве.

«Состоялся второй концерт, все хорошо. Артист себя отлично чувствует, выступил уже в Государственном Кремлевском дворце и на сцене, поэтому все хорошо», — заявила Екатерина Успенская.

Напомним, инцидент произошел 25 апреля во время выступления певца в БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге. На кадрах, появившихся в Сети, видно, как за спиной Филиппа Киркорова вспыхнули фейерверки в форме крыльев. Однако пиротехника сработала довольно интенсивно, и в результате от попавших искр у артиста загорелась одежда. Сам исполнитель хита «Жестокая любовь» не стал скрывать, что обжегся, но заверил зрителей: он чувствует себя нормально, и его поддержали аплодисментами. Несмотря на происшествие, через некоторое время певец продолжил концерт.

Ранее мы писали о том, что представитель Филиппа Киркорова прокомментировала инцидент с пиротехникой на его концерте в Санкт-Петербурге: «Одежда заискрилась от энергии артиста».