Представитель актера Глеба Калюжного опроверг, что его притесняют в армии

Директор Глеба Калюжного Григорий Сухов опроверг слухи о том, что актера притесняют в армии. Менеджер не понимает, зачем кто-то распространяет недостоверную информацию.

По его словам, Глеб достойно служит в рядах вооруженных сил России, ладит с сослуживцами и выполняет поставленные задачи.

«Я нахожусь постоянно на связи с руководством воинской части, там без происшествий», — приводит слова Сухова NEWS.ru.

Как пояснил Григорий, Глеб — добрый и коммуникабельный человек, поэтому у него не может быть проблем с другими военнослужащими.

Напомним, СМИ писали, что Калюжного притесняют из-за его звездного статуса. Однополчане якобы считают, что проходят службу в неравных условиях.

Недавно актера Калюжного отпустили в увольнительную из армии на премьеру фильма.