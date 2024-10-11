«Представить невозможно»: раскрыты гонорары Максима Галкина* в России

Шоумен Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) мечтает вернуться в Россию из-за потерянных заработков. Об этом заявил бывший директор Филиппа Киркорова, продюсер Леонид Дзюник.

По его словам, размер гонораров мужа Аллы Пугачевой до побега из России даже «представить невозможно».

«За один корпоратив он получал по €120 тысяч (более 12 млн рублей по текущему курсу). За ведение двух программ на Первом канале получал €50 тысяч (почти 5 млн рублей)», — рассказал Дзюник в беседе с Ura.ru.

Продюсер выразил уверенность, что ни в Израиле, ни в Латвии Галкин* таких денег заработать не сможет.

«Кому он там нужен? Кто он такой там? И звать его никак! Выступает для русских, которые там сидят и аплодируют ему», - заключил экс-директор Киркорова.

Ранее Леонид Дзюник заявил, что уехавшая из России Пугачева могла унаследовать коллекцию антиквариата от покойного второго мужа, Александра Стефановича. Продюсер рассказал, что исполнительница хита «Мадам Брошкина» еще при жизни пыталась судиться с ним за антиквариат, но безуспешно.

*Признан иностранным агентом на территории России