«Хочется, чтобы не было такой большой разницы в возрасте»: Илья Авербух высказался о браке с Лизой Арзамасовой

Илья Авербух и Елизавета Арзамасова откровенно рассказали об отношениях и семейной жизни. На фестивале «Таврида.АРТ» в Крыму фигурист признался, что его смущает 21-летняя разница в возрасте с женой. Об этом пишет StarHit.

Звездная пара в браке уже почти пять лет, у них двое детей. Илья Авербух старше Лизы Арзамасовой на 21 год, что не раз становилось поводом для массового хейта. Сами же супруги стараются не реагировать на негатив и гармонично чувствуют себя вместе. По словам 30-летней актрисы, они с мужем не ощущают разницы в возрасте — у них один взгляд на семейные ценности и жизнь в целом.

«Разницы в возрасте я совершенно в нашем случае не чувствую. Мне кажется, что у нас с Ильей какой-то один взгляд на то, какая должна быть семья, куда мы стараемся идти, что мы хотим дать нашим детям, что мы хотим дать друг другу. Мы абсолютно совпадаем во взглядах на мир. Это очень важно. Конечно, мы можем о чем-то и поспорить. Может быть, как раз из-за разницы года рождения. Но это абсолютно не определяющая вещь», — заявила Лиза Арзамасова.

Серебряный призер Олимпийских игр же, в отличие от молодой супруги, не скрывает: иногда он задумывается о возрасте. Однако 51-летний Илья Авербух считает, что в жизни не бывает все идеально, поэтому относится к ситуации с принятием.

«Конечно, нам всегда хочется, чтобы все было идеально. В идеале — чтобы не было такой большой разницы. Но в жизни совсем идеально не получается. Мы встретились в этой точке с каким-то своим багажом», — поделился фигурист.

Именно разница в возрасте научила Илью Авербуха ценить проведенное вместе с женой время: «Я не могу растрачиваться. Мы не можем допускать трату времени на какие-то там пререкания. Это пустое».

Что касается секрета семейного счастья, то Лиза Арзамасова отметила: большое значение имеет «обоюдное желание трудиться» над отношениями.

Ранее Илья Авербух оправдался за скандальные высказывания о знакомстве с 15-летней Лизой Арзамасовой, у которой «все было»: «Это моя большая ошибка».