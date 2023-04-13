«Представила худший расклад»: Юлия Пересильд составила завещание перед полетом в космос

На днях в Москве состоялась премьера фильма «Вызов», снятом в космосе. Актриса Юлия Пересильд, которая исполнила главную роль в картине, рассказала о творчестве, своих страхах и реакции родных на ее необычную и опасную работу.

В эксклюзивное интервью для WomanHit.ru знаменитость призналась, что они с режиссером Климом Шипенко были заряжены идеей съемок кино в космосе. Но родственники и друзья не могли разделить их радость, ведь переживали за любимых людей.

«Я знаю, что в глубине души мои дети и родители совсем не хотели этого. Точнее, им было радостно, что происходит нечто значительное, но всем нужна здоровая и, главное, живая мама и дочь», – поделилась Юлия.

Актриса вспомнила свой день рождения, который был 5 сентября накануне отъезда на Байконур. Тогда именинница решила не организовывать торжество, а собралась посидеть с близкими людьми. В какой-то момент подруга Наташа Ноздрина не выдержала и начала отговаривать Пересильд от такого серьезного шага.

«Сказала: «Юля, не надо. Ну зачем? А если, не дай Бог? Остановись». Я ответила, что уже поздно, и в этот момент увидела в глазах друзей, что они все с ней солидарны. Просто никто не произносил это вслух, потому что понимали: ничего уже не изменишь, но волнение у всех было на высоком градусе», – рассказала звезда.

Юлия призналась, что перед полетом в космос писала прощальные письма детям и завещание.

«Я сказала только директору, и то перед стартом, потому что не хотела пугать родных. Они и так об этом думали, и им не нужно было знать, что я на эту тему очень серьезно размышляю. Я представила себе худший расклад», – вспоминает артистка.

У актрисы поинтересовались, отправилась бы она снова в космос, если бы было необходимо доснять что-то для фильма.

«Мне бы очень хотелось полететь, но, оберегая своих близких, я бы уже этого не сделала. Если гипотетически предположить, что я одна, тогда точно согласилась бы», – призналась Пересильд.

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