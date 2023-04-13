«Может, теперь со мной?»: Бузова сделала странное предложение режиссеру фильма «Вызов»

12 апреля в День космонавтики в Москве состоялась премьера первого в мировом кинематографе фильма, снятого в невесомости. «Вызов» режиссера Клима Шипенко стал по истине грандиозным событием, которое в столичном киноцентре «Октябрь» пришли отметить отечественные звезды. На красной дорожке появилась и поющая телеведущая Ольга Бузова, которая не смогла не прокомментировать новый проект.

В личном Телеграм-канале артистка призналась, что осталась в полном восторге после просмотра. Она испытала чувство гордости за страну и российскую индустрию. Ольга высоко отметила талант всей команды, включая исполнительницы главной роли Юлии Пересильд, а также Милоша Биковича, Антона Шкаплерова и Олега Новицкого.

Не забыла упомянуть Бузова и создателя художественной киноленты режиссера Клима Шипенко, который лично провел почти две недели на МКС. Она поблагодарила его за проделанную работу и сделала ему весьма странное предложение – взять теперь в космос ее.

«Может, теперь со мной на Луну?» - спросила кинематографиста Ольга.

Впрочем, даже, если режиссер и примет предложение телеведущей, далеко не факт, что она будет допущена до космического корабля. При отборе актрисы на главную роль в «Вызове» был объявлен масштабный всероссийский кастинг, в котором могли участвовать все желающие девушки, но подходящие под параметры: возраст от 25 до 45 лет, вес от 50 до 75 килограммов и рост от 150 до 180 сантиметров. Все кандидатки должны были прислать видеовизитки с монологом, и в итоге во второй этап прошло только 30 артисток.

Оставшиеся претендентки на роль были отправлены на трехмесячную космическую подготовку. Там проверялись их медицинские показания, а также выносливость и сила. В итоге победительницами стали Юлия Пересильд и ее дублерша Алена Мордовина.

Ранее стало известно, что Ольга Бузова стала стремительно терять вес.