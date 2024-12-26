«Представил ассистенткой»: Бородина рассказала про общение дочери с молодой женой Омарова

Телеведущая Ксения Бородина рассказала про общение дочери Теоны с новой женой экс-мужа Курбана Омарова. Звезда в интервью Наталье Подольской для ее шоу «Ваша Наташа» призналась, что отец девочки представил свою молодую возлюбленную «ассистенткой».

Даже после развода Ксении и Курбана разговоры об их отношениях не утихают. В новом интервью телеведущая заявила, что нынешняя супруга бизнесмена встречалась с ним еще когда он находился в браке. Она заявила, что они говорят неправду.

Бородина также затронула тему общения дочери Теоны с отцом. Она призналась, что не хотела ее знакомства с избранницей Омарова. Но мужчина их познакомил.

«Для ребенка это большой стресс. Я не хотела никаких знакомств ни с кем. Прекрасно понимала, что дочь к этому абсолютно не готова. Потом узнала, что за моей спиной произошло какое-то знакомство — ее (Валерию) представили якобы ассистенткой», – поделилась звезда.

Телеведущая отметила, что сейчас Теона бывает у папы, и мама не запрещает встречи. Она понимает, что дома находится жена экс-мужа. Валерия, напомним, сейчас беременна и ожидает рождения первенца.

Сама же Ксения недавно получила предложение руки и сердца от возлюбленного Николая Сердюкова. Астролог и таролог Алена Шлягина рассказала в беседе с WHOOPEE.ru о том, будет ли их брак счастливым.

«Между Ксенией и Николаем существует сильная эмоциональная, творческая и духовная связь. Все это помогает им строить крепкие и доверительные отношения, преодолевать любые трудности и достигать успеха вместе», — пояснила эксперт.

Но по мнению специалиста, пару могут ждать трудности.

«Финансовая сторона их отношений может стать испытанием. Разные взгляды на бюджетирование и траты могут приводить к конфликтам. Например, Ксения может склоняться к эмоциональным покупкам, в то время как Николай предпочел бы более структурированный подход к финансам. Помимо этого, балансирование между различными обязательствами и стремлениями, как личными, так и общими, может создавать ощущение ограниченности или перегруженности», – добавила астролог.

Ранее мы писали о том, что Ксения Бородина рассказала об общении с экс-женой Сердюкова.