Предстала в необычном для себя амплуа: актриса Зоя Бербер сыграла отрицательного персонажа

Известная по роли в сериале «Реальные пацаны» актриса Зоя Бербер предстала в необычном для себя амплуа. Она отказалась от образа «идеальной девушки» и сыграла отрицательного персонажа.

Бербер поговорила на тему съемок с aif.ru. В беседе с журналистами знаменитость заявила, что в новом сезоне «Тети Марты» на канале СТС предстала в необычном для себя амплуа.

По словам Зои, ей интересно играть отрицательных персонажей. Актриса отметила, что именно благодаря им развивается конфликт в истории. Кроме того, такие герои обладают особой глубиной.

При это звезде «Реальных пацанов» не страшно, что ее образ «идеальной девушки» может пострадать. Бербер уверена, что в первую очередь необходимо быть многогранным и настоящим, чтобы отвечать на профессиональные вызовы.

Ранее Зоя призвала коллегу Никиту Кологривого критиковать артистов в лицо, а не за спиной. Бербер заявила, что не уважает такое поведение.