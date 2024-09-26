Предстала с красными кудрявыми волосами: Наталья Водянова попала на обложку британского глянца

Российская модель Наталья Водянова появилась на обложке британского глянцевого журнала CR Fashion Book. В новом номере девушка предстала в необычном для себя образе — с красными кудрявыми волосами.

Съемка для британского глянца проходила во Франции, передает РБК. Ее автором выступил фотограф из Великобритании Николай фон Бисмарк. Он известен публике не только благодаря своим работам, но и роману с супермоделью Кейт Мосс.

Водянова позировала для фотографа в стенах замка Шамплатре, который был построен во второй половине XVIII века. На снимках Наталья предстала для читателей в черном платье Prada с бантами, красных гольфах и шляпе с пером. Необычности образу добавила пышная прическа красного цвета.

Ранее российская модель Ирина Шейк преобразилась в блондинку. Она сделала это специально для показа Dolce&Gabbana в рамках Недели Моды.