Кушанашвили рассказал, что Слуцкий привязал свою карту к расходам на его лечение

Шоумен Отар Кушанашвили рассказал о помощи тренера Леонида Слуцкого в борьбе с раком. Он привязал свою карту к расходам на лечение журналиста.

Об этом Кушанашвили сообщил в программе «Прудько среди своих». Отар признался – он не имел дел со Слуцким до болезни.

«Вдруг он пришел с гигантскими инвестициями. Сказал медикам: «Привяжите мою карту и тратьте сколько угодно». Я когда из клиники вышел, расплакался при нем», - поделился Кушанашвили.

Он также признался, что настроен победить рак и собирается отомстить за певицу Жанну Фриске и актрису Анастасию Заворотнюк.

«Отомщу этому раку за все, что он сделал против людей. Меня ему даже измором не взять!» - делился ведущий.

Ранее он заявлял, что актриса Яна Поплавская спекулирует на теме смерти и «между строк желает сдохнуть». Журналист не отрицает, что раньше дружил с Поплавской до ее высказываний.