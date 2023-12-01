Предприниматели подали новое заявление в полицию на актера Павла Деревянко

Директор московской типографии подал заявление в полицию на актера Павла Деревянко и его компаньона, бизнесмена Григория Мулузяна. Речь идет о махинациях с имуществом: коммерсант передал им 66 млн рублей, но условия заключенного договора купли-продажи выполнены не были.

Подробности приводит сайт mk.ru.

Деревянко и Мулузян, которые связаны со скандалом вокруг криптовалюты, оказались объектами новой претензии со стороны предпринимателей. Очередное заявление в полицию написал директор типографии: в феврале он заключил с ними договор купли-продажи, но когда не получил то, что должен был по условиям документа, пошел в полицию.

С типографией связан другой бизнесмен – Сергей Николенко. Ранее он тоже написал заявление на Деревянко и Мулузяна: в нем предприниматель утверждал, что вложил в криптовалюту 1 млн, но деньги исчезли.

Актер отрицает причастность к мошенничествам и называет себя потерпевшим, так как доверился партнеру. Он утверждает, что не получал деньги от Николенко.