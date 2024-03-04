Предприниматель Олег Тиньков* впервые станет дедушкой

Дочь предпринимателя Олега Тинькова*(Признан иноагентом на территории РФ) рассекретила беременность. Для 30-летней Дарьи это будет первый ребенок.

В личном блоге наследница бизнесмена опубликовала фотографию в купальнике и продемонстрировала большой живот. Никакими подробностями своего положения она не поделилась с пользователями, лишь написала: «Скоро нас станет трое». Отметим, что после этого поклонники стали поздравлять не только Дарью, но и Олега*, ведь он признавался, что внук – это его заветная мечта.

К слову, предприниматель уже много лет не приезжает в Россию. Сначала он улетел для лечения рака, а после февраля 2022 года предпочел не возвращаться. О лейкемии Тиньков* рассказал фанатам в 2020 году, на тот момент болезнь была на второй стадии. Бизнесмен проходил терапии, чтобы поправиться, но спасением для него стала операция по пересадке костного мозга. После нее у него началась ремиссия.

Ранее впервые стал отцом шоумен Гоген Солнцев. Сначала поклонники не поверили ему, но потом эту информацию подтвердила его тетя. Она заявила, что роды проходили дома в ванне, и блогер даже сам перерезал пуповину.

*(Признан иноагентом на территории РФ)