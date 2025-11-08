Предприниматель из Саратова требует снести беседку Александра Гордона в лесу

Бизнесмен из Саратова Глеб Рыськов направил обращение в правоохранительные органы с требованием демонтировать капитальную беседку телеведущего Александра Гордона. Предприниматель утверждает, что она построена на землях лесного фонда.

По информации Рыськова, законная площадь участков Гордона составляет 1080 квадратных метров, однако телеведущий фактически использует дополнительную государственную территорию площадью 1422 квадратных метров. Бизнесмен считает, что это незаконно.

В своем обращении он требует не только снести беседку и перенести коммуникации, но и взыскать с Гордона деньги за использование государственной земли за последние три года, а также привлечь его к административной ответственности.

«Особую тревогу у меня вызывает строительство в лесах объектов, не отвечающих требованиям пожарной безопасности, что может привести к непоправимым последствиям», — приводят слова Глеба Рыськова «Известия».

Ранее бизнесмен уже обращался по этому вопросу в различные инстанции, но теперь направил повторное заявление после того, как не получил удовлетворительного ответа.

Также мы писали, что Александр Гордон впервые за долгое время вышел в свет с 23-летней женой.