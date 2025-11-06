Александр Гордон впервые за долгое время вышел в свет с 23-летней женой. Об этом стало известно из соцсетей.

61-летний телеведущий Александр Гордон появился на премьере фильма «Ветер» вместе со своей молодой супругой — 23-летней арфисткой Софией Каландадзе. Пара выбрала для выхода в свет неприметные наряды: телеведущий оделся в серое худи и джинсы, а Каландадзе — коричневую футболку, рубашку и джинсы.

Немного попозировав фотографам, пара отправилась в зрительный зал. Комментариев журналистам они не давали.

Напомним, Александр Гордон и София Каландадзе поженились в 2020 году. Тогда юной арфистке было всего 20 лет. Разница в возрасте между возлюбленными составляет 38 лет. Этот брак стал пятым для телеведущего.

