«Предполагаю, откуда ветер дует»: Анастасия Волочкова вычислила и высмеяла хейтеров

Балерина Анастасия Волочкова объявила охоту на хейтеров. Она вычислила особо активных критиков ее внешности в соцсетях и опубликовала их никнеймы.

Оказалось, что у большинства хейтеров нет фотографий или закрытые аккаунты, поэтому Волочкова пришла к выводу, что это «писаки-боты».

«Заряженные недругами и злыми, мстительными, завистливыми людьми. Я даже предполагаю теперь, откуда ветер дует. Но меня это вовсе не заботит, как и прежде. У меня-то ветер перемен прекрасных! В творчестве, в команде и в жизни», — приводит Газета.Ru слова танцовщицы.

Волочкова также запретила критиковать ее тем, кто лично не знаком с ней или ее творчеством.

Ранее мы писали, что блогер Алена Водонаева обсудила с поклонниками фотографию Волочковой. Она показала в соцсетях изображение балерины с макияжем, который та не смывала три дня. При этом экс-прима Большого театра сама рассказала об этом в своем блоге, что и стало причиной насмешек.