«Предполагала, что остановят съемку»: Арпи Абкарян рассказала о прыжке Сергея Лазарева на шоу

Певица Арпи Абкарян назвала прыжок Лазарева на шоу благородным и достойным. Об этом сообщает StarHit.

В минувшую пятницу в шоу «Ну-ка, все вместе!» произошло то, чего не ожидал никто. Лидер сотни экспертов Сергей Лазарев спрыгнул с третьего этажа шестиэтажной стены вниз, чтобы нажать на кнопки других членов жюри, которые не вставали во время выступления певицы Арпи Абкарян.

В итоге Арпи прошла в финал и завоевала победу наравне с другой участницей — Дарьей Храмовой. Многие фанаты шоу в соцсетях раскритиковали как Лазарева, так и певицу, ради которой он прыгал.

Сама Абкарян рассказала, что благодарна Лазареву за его поступок, так как некоторые члены жюри предвзято судили ее на протяжении всего шоу.

«Было немножко неловко в первое мгновение, предполагала, что сейчас остановят съемку. Сергей защищал меня. С его стороны это было очень благородно и достойно. Да, это было очень ярко и вспыльчиво, кому-то не понравилось, кому-то очень понравилось», — рассказала она.

По словам певицы, один из членов жюри просто не знает, через что ей пришлось пройти.

«Знал бы Лев Рудин мой путь, побывал бы в моей шкуре… Знал бы, как я прошла через операцию на голосовых связках, как я теряла голос, как я теряла все! Как мне нельзя было петь, полтора года полного затишья в самом творческом расцвете», — заявила она.

Ранее мы писали о том, что Прохор Шаляпин назвал Сергея Лазарева порядочным человеком после скандала на шоу.