Предполагаемый внебрачный сын Бедроса Киркорова спас Аллу Пугачеву от пожара

Певец Александр Матвеев, называющий себя внебрачным сыном Бедроса Киркорова, рассказал, что в 2018 году спас Аллу Пугачеву от пожара. По его словам, инцидент произошел на премьере фильма «Лед» в московском кинотеатре «Октябрь».

Матвеев отметил, что лично вывел исполнительницу хита «Мадам Брошкина» из кинозала после срабатывания сигнала пожарной тревоги. Как подчеркнул актер, ему пришлось расталкивать зрителей в начавшейся давке.

При этом Пугачеву на кинопремьере сопровождал известный дизайнер, имя которого Матвеев не назвал. Вместе они проводили Пугачеву до машины, на которой артистка и уехала.

«Ее спутник — известный дизайнер — прикрывал ее сзади, а я спереди шел. Пришлось практически расталкивать других людей, потому что началась паника и могла возникнуть давка. Я Аллу Борисовну до машины тогда проводил», — рассказал Матвеев в беседе с NEWS.ru.

Он заверил, что Пугачева даже не успела испугаться и покинула кинозал в прекрасном расположении духа.

Ранее Александр Матвеев рассказал о самочувствии Бедроса Киркорова. По его словам, он помнит все события своей жизни и все понимает, но его сын Филипп Киркоров все равно ограждает его от всего и запрещает выступать.