Предполагаемый сын актера Вячеслава Шалевича угодил в психиатрическую больницу. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Дмитрий Шалевич в 2018 году стал героем ток-шоу, на котором рассказал, что он якобы является сыном актера Вячеслава Шалевича. Впрочем, проведенный ДНК-тест опроверг родство мужчины со знаменитостью. Несмотря на это, он продолжил утверждать о том, что его мать когда-то встречалась со звездой советского кино.

25 февраля стало известно, что Дмитрий вышел к Большой московской консерватории. На его странное поведение обратили внимание прохожие, которые сообщили, что мужчина пытался покончить с собой.

В итоге на место происшествия вызвали полицию, которая отвезла Дмитрия Шалевича в психиатрическую больницу. В медучреждении у мужчины взяли анализы крови. В том числе, для того, чтобы выяснить, не принимал ли он запрещенные вещества.

Ранее мы писали о том, что сын Зайцева Егор находится в состоянии средней тяжести и капризничает в больнице.