Предполагаемый избранник Анны Седоковой прокомментировал новости о романе с ней

Предполагаемый избранник Анны Седоковой прокомментировал новости о романе с певицей. Слова Андрея Гавриленко передает Super.ru.

Анну Седокову заподозрили в новом романе после смерти Яниса Тиммы. На днях певица появилась с незнакомцем на светской вечеринке и не скрывала нежных чувств к нему. Спустя время журналисты выяснили, что спутником Анны оказался Гавриленко. По информации источника, Андрей опроверг романтическую связь с артисткой.

«Я понимаю, что общественный интерес к Анне очень велик и любая совместная фотография вызывает массу обсуждений. Но хочу подчеркнуть: между нами нет романтических отношений. Мы просто хорошо общаемся, и я прошу не искать в этом скрытых смыслов», — сообщил он.

Андрей отметил, что с уважением относится к Анне и считает ее интересным собеседником. По словам мужчины, у них с певицей не так много времени для встреч, поэтому они решили вместе выйти в свет.

Сама Анна не комментировала слухи о новом романе.

Ранее продюсер Сергей Дворцов заявил, что новый возлюбленный покорил Седокову своим кошельком. Подробности читайте в материале сайта «Страсти».