«Покорил ее своим кошельком»: раскрыты подробности нового романа Анны Седоковой

В Сети активно обсуждают новости о новом романе певицы Анны Седоковой, которая 9 октября появилась с мужчиной на закрытой вечеринке в Москве. Продюсер Сергей Дворцов подтвердил, что артистка действительно уже не одинока, причем, по его словам, довольно давно. Об этом он рассказал сайту «Страсти».

Дворцов, который близко знаком с Седоковой и поддерживал ее после смерти Яниса Тиммы, отметил — она скрывала возлюбленного от публики, но теперь решила немного приоткрыть завесу тайны. По его словам, к этим отношениям Анна настроена серьезно.

«Как я и говорил, у нее давно молодой человек есть, которого она скрывала. Сейчас она решила показать его в публичном пространстве, доказать, скорее всего, своей аудитории, что она, несмотря на смерть Тиммы, живет дальше, работает, растет в плане карьеры, музыки. Этот человек не сильно публичный, бизнесмен, плюсом, он из спортивной, так сказать, среды. Серьезно ли Аня настроена к этим отношениям? Я думаю, что да», — поделился Дворцов.

Продюсер считает, что о новом браке Седоковой пока говорить рано, но певица очарована новым кавалером. По его словам, мужчина покорил ее не только своими джентельменскими качествами, но и размером кошелька.

«Скорее всего, он покорил ее своим кошельком, потому что Анечка, я ее очень люблю, обожаю, уважаю, знаю, она любит мужчин рядом с собой только богатых, миллионеров, мультимиллиардеров. Но при этом искренних людей, любящих. Самое главное, чтобы носили ее на руках. Сейчас у нее должно быть все хорошо, наилучшим образом», — рассказал Сергей Дворцов.

Отметим, что предполагаемым бойфрендом Седоковой является 37-летний первый замдиректора фонда «Инносоциум» Андрей Гавриленко. Детали его знакомства с Анной пока неизвестны. Сам бизнесмен заявил, что они с артисткой только друзья.

