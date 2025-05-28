Предполагаемая мать ребенка Хрусталева Саша Даль объявила о второй беременности

Певица Саша Даль из группы «Фрукты» станет мамой во второй раз. Свое положение она рассекретила в личном блоге. При этом до сих пор неизвестно, кто является отцом ее первого ребенка.

В социальных сетях артистка разместила видео, на котором позировала с большим животом. По всей видимости, Саша уже совсем скоро отправится в роддом. В связи с этим пользователи вновь стали обсуждать, от кого же беременна певица. По слухам, дочь Даль родила от Дмитрия Хрусталева. Информация неподтвержденная, но фанаты нашли несколько доказательств.

Впервые о рождении дочери Дмитрий проговорился в 2023 году. Со сцены «Золотого Граммофона» он неожиданно заявил, что 13 числа стал папой, но месяц не назвал. Первенец Даль как раз появился на свет 13 марта 2023 года. Также многие пользователи обращают внимание на отчество девочки – Дмитриевна.

К слову, сам Хрусталев предпочитает не комментировать личную жизнь. Если и говорит с журналистами, то о работе.

Ранее Дмитрий Хрусталев рассказал, как изменился КВН за последние 20 лет.