Дмитрий Хрусталев раскрыл, как изменился КВН за последние 20 лет

Телеведущий Дмитрий Хрусталев заявил, что КВН трансформировался за последние 20 лет и стал еще лучше. По его словам, в нем появилось больше дерзости и актуальности. Об этом он рассказал в беседе с порталом «Страсти».

На сегодняшний день юмористический проект выходит в эфир уже 63 года и при этом не теряет популярности. Молодые комики по-прежнему собираются в команды и пытаются стать известными благодаря КВН. Как отметил новый ведущий Высшей лиги Дмитрий Хрусталев, каждый год в клубе появляются новые и талантливые люди, у которых даже ему есть, чему поучиться.

«КВН стал более актуальным, дерзким; количество шуток, произнесенных за минуту времени стало больше. Очень интересные и, самое главное, разные появляются ребята. Такие смелые, молодые, умные. Одно удовольствие следить за тем, как они растут, даже мне уже есть, чему у них поучиться», - поделился Дмитрий.

К слову, на телеканале ТНТ в прошлом году появился похожий на КВН проект – «Лига городов». Тогда многие заговорили о том, что он заменит программу Первого канала. Но, как подчеркнул Хрусталев, этого не произойдет, потому что никакой конкуренции нет.

«Среди этих проектов нет конкуренции, есть только сотрудничество, ведь они оба являются продуктами компании АМИК. У молодых команд КВН появилась возможность еще до высшей лиги попробовать свои силы в телепроекте. То, что российское телевидение насыщается молодыми лицами – это круто», - заявил шоумен.

Интервью с Дмитрием Хрусталевым о КВН, современном юморе и Александре Маслякове читайте на сайте «Страсти».