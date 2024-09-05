Предполагаемая мать детей Дурова раскрыла новые факты из своей жизни

Несколько месяцев назад в публичном пространстве появилась Ирина Болгар, назвавшая себя матерью троих детей миллиардера Павла Дурова. Женщина устроила настоящий скандал, лишив основателя Telegram родительских прав и обвинив его в насилии по отношению к сыну. О Болгар было известно немного: теперь экс-возлюбленная предпринимателя немного рассказала о себе в социальных сетях.

Ирина Болгар родилась и выросла в Санкт-Петербурге, где она и познакомилась с Дуровым. На данный момент ей 44 года. Женщина рассказала, что училась в одной из лучших школ Северной столицы — в гуманитарной гимназии с углубленным изучением иностранных языков. Ирина знает английский, французский, латынь и училась игре на фортепиано в музыкальной школе.

Мама Болгар всю жизнь проработала преподавателем философии в университете, а отец — был математиком, программистом и инженером. Помимо этого, он занимался правозащитной деятельностью.

В возрасте 17−18 лет Болгар заинтересовалась йогой, которая стала главной страстью в ее жизни, образом и мировоззрением.

По образованию Ирина юрист — она работает по профессии.

«Я хотела бы посвятить свою деятельность поддержке и защите прав человека, прав женщин и детей, идеалов свободы, равенства и феминизма», — написала она.

Свобода, по ее словам, главная ценность в жизни каждого человека.

Ранее Ирина Болгар рассказала, что ее мать умерла в прошлом году, узнав, в каком положении ее дочь находится с детьми из-за поведения миллионера. У женщины случился инфаркт.