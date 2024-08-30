Ирина Болгар заявила о причастности Павла Дурова к смерти ее матери в 2023 году

Бывшая возлюбленная бизнесмена Павла Дурова Ирина Болгар рассказала, что ее мать умерла в прошлом году, узнав, в каком положении ее дочь находится с детьми из-за поведения миллионера. У женщины случился инфаркт.

В личном блоге Болгар поделилась новыми откровениями. За последние дни она призналась, что Павел бил ребенка, отказывался содержать детей и заставлял ее переехать в Дубай. Теперь к этому списку добавилась еще и причастность к смерти матери Ирины. По ее словам, женщина так переживала за судьбу дочери и внуков, что у нее появились проблемы со здоровьем.

«Моя мать год назад умерла от инфаркта, узнав в каком положении мы были с детьми. Незадолго до этого я потеряла и отца, который умер от рака. Не прошло и года с его смерти, как я потеряла мать. Мне пришлось тяжело. Это правда. Но я выстояла. С огромными потерями», - рассказала Ирина.

Болгар призналась, что гордится собой. Она считает, что поступила правильно, не согласившись на «дубайскую золотую клетку». По ее словам, она ни разу не пожалела о своем решении.

Отметим, что в Сети не все поддерживают женщину. Некоторые пользовали считают, что она организовала запланированную травлю Дурова сразу после его ареста во Франции и на этом пиарит свое имя.

Ранее Ирина Болгар заявила, что Павла Дурова лишили родительских прав.