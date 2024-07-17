Предполагаемая любовница мужа Алсу Анастасия Решетова закрыла убыточный бизнес

Модель Анастасия Решетова решила закрыть свой бренд косметики после того, как попала в скандал. Ее подозревают в романе с мужем певицы Алсу Яном Абрамовым. Сама блогерша это отрицает.

Telegram-каналу «Звездач» удалось выяснить, что Решетова лично подала на ликвидацию юридического лица ООО «Багира Косметик». Этим бизнесом она решила заняться в 2022 году, но прибыли он ей так и не принес. Два года компания работала в убыток. Судя по всему, именно это заставило Анастасию согласиться на закрытие.

К слову, у модели есть еще один бренд, под которым продается нижнее белье. Он тоже пока неудачный. Магазин ушел в минус на 13 миллионов рублей. Но владелица еще его не закрыла.

Отметим, что ликвидацией бизнеса Анастасия занялась после того, как угодила в скандал. Подавшая на развод Алсу заявила, что Решетова врет о недопустимости связи с женатым мужчиной, и после этого на блогершу обрушился хейт. Открыто в конфликт с певицей экс-возлюбленная Тимати не вступает. Но не так давно она подала в суд на психолога Веронику Степанову, которая назвала ее любовницей Абрамова.

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