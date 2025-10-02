Предполагаемая любовница Михаила Ефремова Дарья Белоусова вышла в свет после новостей о возвращении актера к жене

Актриса Дарья Белоусова появилась на открытии сезона театра «Современник». Как пишет Woman.ru, девушка светилась от счастья и улыбалась фотографам.

На протяжении нескольких недель имя Дарьи Белоусовой постоянно упоминалось в СМИ из-за ее связи с Михаилом Ефремовым. Сообщалось, что актриса встречалась с коллегой, даже когда он был в колонии. А летом 2025 года появились новости, что Ефремов решил развестись с женой из-за романа на стороне.

Никаких официальных комментариев прессе получить так и не удалось. Слухи о разводе как появились неожиданно, так же и исчезли. В конце сентября источники СМИ заявили, что Михаил передумал расставаться с женой и вновь вернулся к ней, оставив увлечение Белоусовой в прошлом.

На светском мероприятии Дарья на вопросы о личной жизни не отвечала. Она лишь позировала фотографам и давала своим видом понять, что у нее все отлично. Отметим, что Белоусова является одной из звезд театра «Современник». В труппе она состоит уже более 20-ти лет.

Ранее директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок рассказал, что ждет возвращения Михаила Ефремова на сцену.