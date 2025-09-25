Крок высказался о спектакле с Ефремовым

Директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок заявил в беседе с NEWS.ru, что ждет возвращения актера Михаила Ефремова на театральную сцену после освобождения из колонии. Свое мнение он озвучил во время пресс-конференции, посвященной итогам театрального сезона и программе фестиваля «Золотая маска».

Крок убежден, что Ефремову необходимо дать шанс вернуться к профессии.

«Я очень жду его премьеру в театре Никиты Михалкова», — сказал директор Вахтанговского театра.

Он добавил, что артист «многое пережил и испытал».

Напомним, что Михаил Ефремов официально вошел в труппу театра «Мастерская „12“ Никиты Михалкова». Представление актера коллективу состоялось на собрании в начале нового творческого сезона. Тогда же Никита Михалков выразил мнение, что Ефремов переосмыслил многие вещи за время заключения, а его профессиональное мастерство сохранилось.

Не все в театральном сообществе уверены в легком возвращении артиста. К примеру, президент «Ленкома» Марк Варшавер заявлял, что Ефремова ждет трудная адаптация в новом театре.

Ранее мы писали о том, что Михаил Ефремов вернется на сцену раньше, чем планировал.