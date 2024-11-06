Предполагаемая любовница экс-мужа Алсу Решетова похвасталась дорогой покупкой

В 2022 году Анастасия Решетова купила люксовый дом в Дубае стоимостью более 25 млн рублей. Экс-возлюбленная Тимати неоднократно бывала в ОАЭ и поняла, что там стране ей необходимо собственное жилье. Спустя два года модель решила приобрести в жаркой стране новую недвижимость.

Недавно Решетова уехала из Москвы в Дубай с сыном Ратмиром. Модель решила, что ребенку необходимо солнце, к слову, именно он выбрал направление для дальнейшего путешествия. В Сети подумали, что Анастасия навсегда решила перебраться в Дубай, но она опровергла эти слухи.

Как пояснила Решетова, Россия — ее Родина и основной дом, где живут ее родственники и друзья. Но Анастасия часто в Дубае, поэтому модели пришлось задуматься о приобретении недвижимости.

«Поэтому теперь у нас есть свое местечко. Вот его-то я и решила сделать еще удобнее и симпатичнее. Итак, в Дубае теперь новый дом, который я оформляю», — призналась Анастасия в социальных сетях.

Анастасия уделяет много внимания новому дома. Осознав, что ей сложно справляться самостоятельно, она обратилась за помощью к дизайнеру. Решетова старается обустроить каждый уголок своего гнездышка, чтобы чувствовать в нем себя максимально комфортно.

При этом многие идеи дизайнера ей пришлись не по душе, поэтому Анастасия внесла корректировки в план по обустройству дома.

В этом году Решетова угодила в скандал из-за развода Алсу с Яном Абрамовым. По слухам, у Анастасии был роман с предпринимателем, но она это отрицает.

Недавно модель отметила день рождения сына Ратмира с отцом мальчика, рэпером Тимати. мероприятие прошло в необычном месте — автосалоне.