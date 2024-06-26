Предполагаемая любовница экс-мужа Алсу Решетова поглумилась над певицей, исполнив ее песню

Модель Анастасия Решетова спела песню артистки Алсу, с бывшим мужем которой, предположительно, у нее уже несколько лет продолжается роман. Видео было снято еще три года назад, но завирусилось оно сейчас после подтверждения певицы слухов об изменах. Об этом сообщает spltnk.

В ролике бывшая невеста рэпера Тимати в облегающем платье танцевала и исполняла трек Алсу «Весна».

«Обычно это находится в личном архиве», - написала Решетова в Сети.

Тогда на видео многие не обратили внимание, но оно приобрело другое значение после новостей о разводе Алсу с бизнесменом Яном Абрамовым. Модель давно подозревали в связи с ним, но недавно разговоров стало больше после того, как артистка заявила, что Анастасия врет о недопустимости отношений с женатым мужчиной.

Пользователи Сети раскритиковали Решетову за то, что она якобы разрушила чужую семью. Также некоторые считают, что таким образом она пытается просто напомнить о себе.

Ранее Жанна Мартиросян восхитилась поведением певицы Алсу после развода с Яном Абрамовым.