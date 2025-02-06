Предполагаемая любовница Бондарчука восхитила фигурой в черном платье

Актриса Софья Синицына появилась в черном платье в сетку в театре «Ла Скала». Знаменитость поделилась кадрами с мероприятия в соцсети.

Софья Синицына, которую подозревают в романе с Федором Бондарчуком, находится в Милане. Актриса посетила не только известные достопримечательности, но и легендарный театр «Ла Скала». Для выхода в свет она выбрала черное платье в сетку, которое подчеркнуло стройность фигуры. Софья дополнила образ крупным золотым браслетом и макияжем с акцентом на глаза.

«Горят огни, сверкают молнии, тут все одной тобой заполнено», — подписала кадр знаменитость.