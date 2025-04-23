Развод не оформил, кольцо для Анны не выбрал: возлюбленный Семенович Денис Шреер пообщался с журналистами

Жених певицы Анны Семенович, бизнесмен Денис Шреер пообщался с журналистами на Церемонии вручения премии FASHION PEOPLE AWARDS 2025. Он, в частности, рассказал, что еще не развелся – планирует завершить процесс в этом году. Помолвочное кольцо для артистки тоже не выбрано. Подробности узнал корреспондент сайта «Страсти», присутствовавший на мероприятии.

Денис похвалил кулинарные способности Анны – он в восторге от того, как готовит певица. Кроме того, пара всегда старается вместе завтракать.

«Она очень хорошо готовит, если у нее есть на это время. Цыпленка в духовке, рыбу, завтраки потрясающие. Пытаемся завтракать всегда вместе, насколько позволяет наш график», - поделился Шреер.

Он признался: кофе в постель не приносит. Возлюбленные пьют напиток на кухне – готовит тоже Анна.

На вопрос, какие качества Шреер ценит в избраннице, говорит: «Очень много качеств. Она искренняя, человек с большим сердцем».

Журналистов интересовало, развелся ли бизнесмен.

«Кто жил в Европе, особенно в Германии, знает, что это достаточно долгий процесс. Немцы для спасения демографии не дают сразу развестись. Этот процесс идет. Я думаю, он в этом году закончится», - поделился Шреер.

Как только будет получен развод, пара планирует пожениться. Правда, помолвочное кольцо не куплено.

«Еще не выбрал, но у меня есть в голове идейка», - сообщил Денис.

О брачном договоре возлюбленные пока не думали. Но если встанет вопрос, «сядем, обсудим, решим, как комфортно будет друг другу», отметил Денис и добавил, что они все обсуждают.

Гулять на долгожданной свадьбе певицы будет не весь шоу-бизнес. Решение принято обоюдно.

«Тут у нас совпадают желания. Мы хотим небольшую свадьбу в узком кругу самых близких», - заключил Шреер.