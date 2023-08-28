Предложили обменять билеты на Rammstein: в Таллине отменили концерт Максима Галкина*

В Таллине отменили концерт Максима Галкина* (признан иноагентом на территории РФ), запланированный на 15 сентября, об этом сообщает «Абзац».

Выступление юмориста должно было состояться на концертной площадке Alexela Kontserdimaja. Об отмене мероприятия сообщили организаторы. Представители концертного зала предложили зрителям вернуть деньги или обменять билеты на шоу Тилля Линдеманна. Сам артист пока никак не комментирует отмену выступления.

«Мы сообщаем, что выступление Максима Галкина* в Таллине, которое должно было состояться 15.09.2023, будет отменено. Приносим извинения за доставленные неудобства», – говорится в заявлении.

Напомним, в 2022 году юморист вместе с Аллой Пугачевой и детьми уехали из России в Израиль. В июле 2023 года по сообщениям инсайдеров, Галкин* жаловался на проблемы с заработками. Как рассказывал продюсер Евгений Морозов, артист даже задумывался о возвращении в Россию.

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*признан иноагентом на территории РФ