Предложила спеть на своих похоронах: Лолита обратилась к Сергею Минаеву с важной просьбой

Сергей Минаев спел в очередном выпуске шоу «Суперстар!» на НТВ хит Александра Серова «Я люблю тебя до слез». Выступление артиста потрясло Лолиту Милявскую, которая присутствовала в жюри.

Шоумен вышел на сцену в черном костюме и белых перчатках, что добавило антуража его выступлению. Лолита призналась, что еще не видела Минаева в подобном образе — артист напомнил ей персонажа из мюзикла, а именно — распорядителя похорон.

«Но вы знаете, это черный юмор. Эта песня… Если у меня будут похороны, я хочу, чтобы ты ее спел именно так. Тогда весь смысл, весь текст уходит в это ощущение: „Я люблю тебя до слез“», — сказала исполнительница хита «На Титанике».

Эти слова заставили Минаева перекреститься. Он показал, что не хочет скорой смерти звезды. В итоге Сергей пошутил, что Лолита еще всех переживет, и петь на ее похоронах будет некому.

Напомним, 60летняя Лолита оказалась в центре скандала в декабре 2023 года после посещения «голой» вечеринки Насти Ивлеевой. Певицу перестали звать на телевидение, а ее концерты стали массово отменять по всей России. Уже сорвались выступления в Ульяновске, Волгограде и Перми. При этом сама Милявская считает, что это произошло из-за «доносов» общественников.

Также сообщалось, что Лолита Милявская все-таки выйдет на сцену после массовой отмены выступлений в России. Артистка выступит на большом шоу-концерте LAB с Антоном Беляевым в мае.