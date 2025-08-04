«Предложил первым»: Тимур Хайдаров объяснил, почему настоял на пластике недавно родившей жены

Тимур Хайдаров признался, что настоял на пластике жены Светланы Сильваши после третьих родов. Слова хирурга приводит StarHit.

По словам хирурга, у Светланы были показания к операции — после родов у девушек начинают проявляться возрастные изменения. Тимур признался, что настоял на пластике жены, которая увлеклась аппаратной косметологией. Сначала Сильваши отказалась от предложения мужа, но спустя время сама попросила об операции.

«Я на самом деле предложил первым. Потому что после того, как Светлана родила уже третью дочку, она сразу обратилась за услугами к косметологу. А там — аппаратная косметология, инъекционная, даже установка нитей. Я, конечно, был против и предложил сделать эндоскопическую подтяжку лица», — высказался Тимур.

Несмотря на то, что хирург стал инициатором пластики, за несколько дней до операции Хайдаров начал отговаривать жену. Он предлагал перенести хирургическое вмешательство на более поздний срок. Тем не менее операция состоялась вовремя и прошла под руководством Тимура.

«Что касается эстетики, я всегда придерживаюсь такого мнения — кто сделает лучше, чем я? Поэтому это не первая операция конкретно на Светлане. Я уже ранее ее несколько раз оперировал. Она мне доверилась, и я четко понимал, что сделаю так, как никто не сделает», — резюмировал он.

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