Предложения руки и сердца не дождалась: как прошел день рождения певицы Анны Семенович

Певица Анна Семенович отпраздновала день рождения. Праздник, по всей видимости, организовал для нее возлюбленный Денис, так как в соцсети артистка лично поблагодарила его за торжество. Однако заветного кольца на 45-летие исполнительница так и не дождалась.

В личном блоге Семенович опубликовала несколько кадров со своего праздника. Рядом с ней в этот вечер был избранник, а также близкие друзья-звезды. На мероприятии вокалистку поздравили группа «Корни», Анастасия Макеева, а также Ирина Салтыкова. Судя по видео, которыми певица поделилась, она действительно наслаждалась мероприятием.

Впрочем, подарок, который ждали все поклонники Анны, она не получила. Речь о помолвочном кольце. Недавно артистка призналась, что на самом деле Денис еще не сделал ей предложение, но это не мешает ей мечтать о будущей свадьбе. По мнению Семенович, бизнесмен встанет на одно колено тогда, когда будет готов.

А пока, напомним, возлюбленный певицы все еще женат. Анна делилась, что бракоразводный процесс затянулся из-за законов Германии.

Ранее хирург Мадина Байрамукова раскрыла секрет худого лица Анны Семенович.