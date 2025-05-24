«Предложение руки и сердца»: Анфиса Чехова вышла в свет с новым возлюбленным

Анфиса Чехова впервые вышла в свет с новым возлюбленным. Подробности приводит Telegram-канал «Звездач».

Новым избранником телеведущей стал 44-летний продюсер и актер сериала «Глухарь» Александр Злотопольский. С ним она впервые вышла в свет, появившись на презентации альбома JALAGONIA.

Александр раскрыл, что они познакомились на премии, где Анфиса была ведущей и вручала ему награду в номинации "Продюсер года". Теперь звездная пара вместе уже девять месяцев.

Также Злотопольский рассказал о том, что планирует совершить серьезный шаг и узаконить отношения со своей избранницей.

«Она очень добрая, мудрая, красивая и сексуальная женщина, которая просто свела меня с ума. Предложение руки и сердца — в ближайшие несколько месяцев. Главное, чтобы моя любимая осталась довольна. Анфиса вела премию, мы встретились на сцене, за кулисами я сделал первый шаг, попросил телефон и мы встретились. Мы оба очень счастливы», — разоткровенничался режиссер.

Кроме того, Чехова поделилась, что мечтает переехать в большой красивый дом, который должен купить мужчина.

Ранее мы писали о том, что молодая жена Антона Батырева сообщила о расставании с ним.

Также сообщалось, что Анфиса Чехова улетела в Европу вместе с сыном.