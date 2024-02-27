«Предлагают спонсировать»: актриса Екатерина Волкова пожаловалась на навязчивых поклонников

Звезда сериала «Воронины» Екатерина Волкова в своем личном блоге призналась, что после того, как ее номер телефона оказался в открытом доступе в Сети, ей начали поступать «странные» просьбы и предложения от поклонников.

Актриса поделилась, что на протяжении последних двух недель неизвестные пишут ей в мессенджеры с разными просьбами. Более того, по признанию знаменитости, некоторые даже предлагают «спонсировать» ее жизнь.

«То со съемок, то из общественного места, мол, видела вас там, то просто неизвестные персонажи со странными просьбами, по-другому их назвать не могу. Просят в наглой форме записать видеопоздравление, деньги предлагают, а еще предлагают спонсировать мое существование, содержание», — рассказала Екатерина Волкова.

Напомним, в 2010 году Екатерина Волкова вышла замуж за телеведущего Андрея Карпова. В 2011 году у супругов родилась дочь Елизавета.

Ранее мы писали о том, что Екатерина Волкова рассказала о проблемах со здоровьем. Актриса призналась, что находится под капельницей в больнице. Однако она попросила поклонников не волноваться и пообещала выйти на связь позже.