Ожидающий 5 ребенка Тарасов признался, что не соревнуется с многодетным Джиганом

Футболист Дмитрий Тарасов совсем скоро вновь станет отцом. Его супруга модель Анастасия Костенко объявила, что беременна четвертым ребенком. При этом у спортсмена уже есть дочь от первой жены, так что у него это будет уже пятый малыш. Из-за того, что звездная семья с каждым годом становится все больше, пару стали сравнивать с блогерами Оксаной Самойловой и Джиганом. Однако сам бывший Ольги Бузовой заявил, что ставить их в один ряд не стоит.

По словам Тарасова, он не пытается ни с кем гоняться, особенно в плане количества детей. Тем более, что в любом случае он уже превзошел рэпера, ведь у него будет пять наследников.

«Если еще кто-то говорит, что мы гонимся за Джиганом, то я — точно нет. Я ни за кем не гонюсь и живу своей жизнью», - сообщил Дмитрий.

К слову, на сегодняшний день семья Самойловой и Джигана является одной из самых известных среди многодетных. У родителей подрастают три дочери и сын. Артист неоднократно намекал жене, что готов и к пятому ребенку, однако Оксана признавалась, что пока хочет сосредоточиться на Ариеле, Лее, Майе и Давиде.

Ранее беременная в четвертый раз Анастасия Костенко пожаловалась на плохое самочувствие.