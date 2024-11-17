«Предлагаю ему отрастить рожалку»: Ксения Собчак ответила депутату, который выступил против абортов

Журналистка Ксения Собчак прокомментировала заявление депутата Госдумы от Курганской области Александра Ильтяков. Так, народный избранник высказался против абортов и призвал женщин действовать, пока «рожалка» работает.

По мнению Ильтякова, женщины должны делать то, что им дано на земле. В противном же случае они идут против воли Создателя. Также депутат призвал прививать детям с детского сада духовные скрепы.

Собчак в своем Telegram-канале Кровавая барыня написала, что народный избранник не в праве распоряжаться чужим телом. Кроме того, она назвала его великом мастером афоризмов.

«Предлагаю депутату Госдумы от Курганской области Александру Ильтякову отрастить себе рожалку и пускать ее в работу, не жалея сил, а до тех пор не распоряжаться чужим телом», — заявила журналистка.

Ранее Ксения Собчак отметила 43-летие в браслете с бриллиантами. Стоимость украшения оценивается почти в 36 млн рублей.