«Предлагали взломать дверь ее квартиры»: что известно об исчезновении звезды «Сватов» Кравченко

В минувшую среду прошел очередной показ спектакля «Гвоздь сезона, или Все билеты проданы». В постановке принимает участие звезда «Сватов» Татьяна Кравченко. Однако прямо перед самым выступлением актриса вдруг пропала. Руководству Дворца искусств Ленинградской области пришлось экстренно вызывать артистку Зою Бурляк. Благодаря ей спектакль удалось отыграть без происшествий, и зритель не остался недоволен.

Однако Татьяна на связь выходить перестала. А Станислав Садальский заявил, что она «срывальщица». Отметим, что артист тоже задействован в постановке, но именно в этот день ехал из Питера в Москву.

«Утро подарило форс-мажор в виде не приехавшей на спектакль Кравченко. Все попытки связаться с Татьяной оказались тщетными. От предложения взломать дверь ее квартиры отказались, ситуацию это уже бы не спасло — самолеты из Москвы в Питер не летают так быстро», - заявил Садальский.

Не известно, действительно ли собирались вчера взламывать дверь квартиры Татьяны или же Станислав лишь все приукрасил. Но между тем Кравченко на звонки не отвечает, да и пропускать спектакли на нее более чем не похоже. Что происходит с актрисой сейчас – пока загадка. Отметим, что некоторые источники сообщают, что Татьяна исчезла из-за того, что тяжело переживает из-за смерти председателя Верховного Совета РСФСР Руслана Хасбулатов.

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