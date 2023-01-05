Похудевший и осунувшийся: в Сети появилось фото изменившегося Юрия Антонова

Минувший год стал для Юрия Антонова настоящим преодолением. Певец долгое время испытывал проблемы с ногой, поэтому ему пришлось обратиться за медицинской помощью зарубежных специалистов. Тем не менее даже операция не избавила мужчину от сильных болей, и Антонов решился на консультацию с китайским знахарем. Но и это, по словам мужчины, не очень помогло. Теперь Юрий ведет уединенный образ жизни и редко появляется на светских мероприятиях. На фоне этого фотография певца, попавшая в распоряжение Telegram-канала «НеМалахов» в новогодние праздники, кажется настоящим эксклюзивом.

На снимке хорошо заметно, как внешность 77-летнего Антонова изменилась. От непрекращающихся болей мужчина похудел и осунулся. Увидев этот кадр, поклонники Юрия очень обеспокоились его состоянием и пожелали скорейшего выздоровления.