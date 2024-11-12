«Предлагали булавки от сглаза. Чего только не случалось!»: Арина Шарапова пожаловалась на травлю коллег

Телеведущая Арина Шарапова откровенно рассказала об отношениях с коллегами по Первому каналу. В беседе с Юлией Ягафаровой в YouTube-шоу «PROжизнь» журналистка заявила, что ее травили на работе и строили ей козни.

По словам Арины Шараповой, с момента прихода на Первый канал у нее не сложились отношения с коллегами-женщинами, а некоторые из них невзлюбили ее и постоянно пытались мешать ей работать. Так, знаменитости устраивали «дедовщину», подменяя текст суфлера. Однако телеведущая призналась, что была «ко всему готова» и за все годы смогла выстоять.

«Меня не любили некоторые женщины. А за что любить-то? Пришла такая вся обновленная. С женщинами изначально не задавалось. Были истории подмены текста. Чего только не случалось! Но нас же не возьмешь, мы же ко всему готовы. Если меняют текст, ты быстренько реагируешь. Наверное, поэтому я и выдержала столько лет», — заявила Арина Шарапова.

В один момент журналистка даже обратилась за советом к более опытным дикторам. Вера Шебеко и Валентина Леонтьева предложили коллеге прятать булавки под одежду от сглаза, но Арина Шарапова как верующий человек посчитала это «бредом».

«Они правда носили булавки от сглаза. Это бред! Но я понимаю, почему — видимо, так много вокруг было сложностей, что девчонки-дикторы пытались себя защитить. Но чушь какая-то», — высказалась телеведущая.

Напомним, в 2001 году Арина Шарапова приняла предложение Первого канала вести программу «Доброе утро». Знаменитость проработала в проекте до 2020 года, став одним из самых узнаваемых лиц утреннего эфира. В 2022 году журналистка снова стала периодически появляться в эфире передачи.

Ранее сообщалось о том, что режиссер Никита Михалков обрушился с критикой на телеведущего Владимира Познера за возвращение на Первый канал.