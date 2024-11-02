Никита Михалков обрушился с критикой на Познера за возвращение на Первый канал

С 2022 года Владимир Познер перестал появляться на экранах ТВ. Но осенью 2024 года на Первом канале показали снятый им документальный фильм «Турецкая тетрадь». Возвращение телеведущего в медиапространство возмутило Никиту Михалкова.

О личности ведущего автор фильма «Утомленные солнцем» порассуждал в новом выпуске программы «Бесогон». Он привел в пример голосование в одном из Telegram-каналов, в котором пользователей спрашивали про возвращение Познера. Более половины респондентов выступили против появления его программ в эфире.

Вспомнил режиссер также интервью Михаила Задорнова. Сатирик называл телеведущего «гениальным предателем». Юморист считал, что Познер ненавидит русских, но при этом не живет за границей. При этом Задорнов называл его хорошим телеведущим.

Михалков напомнил и о словах Познера, который говорил, что не чувствует себя русским человеком, а в нашей стране его якобы держит только работа.

«Тогда патриотом какой страны себя считает Владимир Познер?», — задается вопросом Михалков.

Напомним, Познер недавно пояснил, что не планирует возвращаться на телевидение. Однако Новый год он планирует встретить в России.